ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как россияне будут отдыхать в 2020 году

18:43
  • вторник
  • 07 мая 2019

Новогодние каникулы продлятся 8 дней

Министерство труда и социальной защиты предложило график выходных на следующий год. Проект обнародован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно информации ведомства, жителей России снова ожидают длинные майские праздники: 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Новый год будем отмечать с 1 по 8 января. День защитника Отечества – 22-24 февраля. Столько же выходных дней отводится и на Международный женский день:  с 7 по 9 марта. День России отмечаем с 12 по 14 июня, а День народного единства – 4 ноября.

В ближайшее время (9-12 мая 2019 года) россиян  еще ждут выходные, связанные с Днем Победы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Участники первомайской демонстрации
Участники первомайской демонстрации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.