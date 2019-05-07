Как россияне будут отдыхать в 2020 году

Новогодние каникулы продлятся 8 дней

Министерство труда и социальной защиты предложило график выходных на следующий год. Проект обнародован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно информации ведомства, жителей России снова ожидают длинные майские праздники: 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Новый год будем отмечать с 1 по 8 января. День защитника Отечества – 22-24 февраля. Столько же выходных дней отводится и на Международный женский день: с 7 по 9 марта. День России отмечаем с 12 по 14 июня, а День народного единства – 4 ноября.

В ближайшее время (9-12 мая 2019 года) россиян еще ждут выходные, связанные с Днем Победы.

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