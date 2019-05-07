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В СЖР отреагировали на нападение французской полиции на российскую журналистку

19:45
  • вторник
  • 07 мая 2019

Там потребовали разобраться в ситуации

В Союзе журналистов России (СЖР) недовольны отсутствием реакции на инцидент с российской журналисткой во время первомайской демонстрации в Париже. Теперь там планируют снова обратиться в Международную федерацию журналистов с просьбой продолжить расследование.

Речь идет о нападении сотрудника французской полиции на журналистку РИА Новости Викторию Иванову в Париже 1 мая. По словам главы Союза Владимира Соловьева, с того момента прошла уже неделя.

"К сожалению, это показатель того, что при декларировании во Франции свободы печати и свободы на право распространения информации случай нападения на журналистку никоим образом не расследуется и органы правопорядка не отвечают за нападение на представителя средств массовой информации", - подчеркнул Соловьев.

По его словам, было бы хорошо, если бы коллеги из Международной федерации тоже отреагировали и обратились бы к соответствующим органам во Франции с требованием "все-таки расследовать этот случай", сообщает РИА Новости.

Он добавил, что в день инцидента СЖР связался с Международной федерацией журналистов. Уже на следующий день президент федерации Филипп Леру сделал заявление о том, что случай неприемлемый.

Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова освещала беспорядки во время первомайской манифестации во французской столице. В какой-то момент она получила удары дубинкой от полиции. После этого журналистка обратилась в госпиталь. Врачи диагностировали у неё сотрясение мозга и ушибы. В итоге Иванова подала жалобу на действия правоохранителей в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).

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