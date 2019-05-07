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Что командир SSJ-100 говорил диспетчерам во время посадки в "Шереметьево"

20:20
  • вторник
  • 07 мая 2019

Опубликована расшифровка переговоров экипажа сгоревшего лайнера

В интернете появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который сгорел 5 мая в "Шереметьево".

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Во время переговоров командир воздушного судна Денис Евдокимов сообщил о попадании молнии в самолет. Повреждения он оценил, как серьезные, но не критические. При этом пилоты передали на землю сигнал Pan-Pan, который означает, что воздушное судно подвержено угрозе, но срочная помощь не требуется.

Сама процедура посадки шла штатно. Поначалу экипаж сообщил на землю, что не готов к заходу на посадку. В итоге самолет сделал еще один круг и попытался сесть, передает РЕН ТВ.

По ходу переговоров командир сообщил о потере автоматического управления самолетом. После этого пилот посадил самолет, получив все необходимые указания.

"Аварийные службы на полосы", - отметил диспетчер. Это сообщение оказалось последним в переговорах. После этого самолет несколько раз ударился о взлетную полосу при приземлении и загорелся.

За несколько секунд до этого в вышке "Шереметьево" продолжали вести самолет, хотя пилоты их уже не слышали. "Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил", - отметил один из сотрудников. 

Ранее сообщалось, что к катастрофе могли привести сразу несколько ошибок пилотов. Это и решение лететь через грозовой фронт, и поспешная посадка - вместо того, чтобы максимально выработать топливо. И превышение путевой и вертикальной скорости снижения самолета - из-за чего и произошло слишком жесткое касание.

Видео первых секунд после эвакуации пассажиров горящего Superjet

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