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Скончалась автор книги о гардемаринах

20:50
  • вторник
  • 07 мая 2019

Ей было 84 года

Не стало писательницы и сценариста Нины Соротокиной. Автор книги "Трое из навигацкой школы", которая стала основой сюжета фильма "Гардемарины, вперед", умерла на 85-м году жизни.

Об этом сообщила в Instagram актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина.

Соротокина родилась 1 января 1935 года в Дегтярске в Свердловской области. Кроме "Трое из навигацкой школы", она написала книги "Свидание в Санкт-Петербурге" и "Канцлер".

Также она является соавтором сценариев к фильмам "Гардемарины, вперёд!", "Виват, гардемарины!" и "Гардемарины III".

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Рабочий момент на съемках фильма режиссера Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!"
Рабочий момент на съемках фильма режиссера Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!"
Нина Соротокина
Нина Соротокина
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