Рассекречены документы об освобождении Севастополя

Документы позволяют также увидеть и понять, чем обернулись для города два года оккупации

Нынешний День Победы совпадёт с 75-летием освобождения Севастополя от немецких захватчиков. В преддверии юбилея Министерство обороны рассекретило и опубликовало на своём сайте документы, посвящённые боям за город. Фотографии, карты и оперативные сводки подразделений Красной Армии дополнены показаниями пленных, из которых видно, в какой ужас привёл захватчиков натиск советских войск.

Юлия Долинская прилетела на майские праздники в Севастополь с семьёй из Петербурга. Рассказать дочери о подвигах прадеда - артиллериста. Он прошёл всю войну, освобождал Таганрог, Донбасс, Крым и Севастополь.

"Мы приехали на 9 мая пройти в составе "Бессмертного полка", чтобы память всегда была жива", - сказала она.

75 лет назад исход битвы предрешила "изумительная работа артиллерии и решительные действия русской пехоты" - это слова пленного немецкого генерала Беме из рассекреченных архивов Министерства обороны, передает "ТВ Центр".

Сапун гора - ключевая точка обороны, по сути, ворота от города. Минные поля, колючая проволока, пять линий траншей - неприступная оборона, которую советские войска преодолели за считанные часы.

Корабли Черноморского флота, артиллерия и армейская авиация не дали противнику провести эвакуацию. Один из архивных документов рассказывает о подвиге летчика генерал-майора Николая Токарева:

"У Николая Александровича были перебиты обе ноги. Но, превозмогая боль, уже теряя сознание, он стремился дотянуть до земли, посадить машину... ТОКАРЕВ собрал последние силы и блестяще посадил горящую машину. Герой умер, но штурман и стрелок-радист были спасены".

Остатки немецкой группировки сдались в плен через несколько дней на мысе Херсонес. В результате Крымской наступательной операции погибли около 100 тысяч солдат Вермахта. Вот как описывал победный штурм Красной Армии немецкий штабной врач:

"Массированный артиллерийский огонь исключал всякую возможность покинуть укрытия. О медицинской помощи раненым не могло быть и речи... солдаты не обращали никакого внимания на настойчивые просьбы и приказы об оказании помощи раненым товарищам. Всё, что мне оставалось - это пересилить в себе страх и сдаться русским в плен".

По словам врача, немцы не хотели сдаваться в плен, боясь возмездия за свои зверства. Оккупация длилась 22 месяца. За это время были замучены, убиты, сожжены 27000 человек. В первый день фашисты угнали в концлагеря все мужское население. На второй – расстреляли всех евреев. Севастопольцев использовали как живой щит даже во время бегства с полуострова.

Цветущий город немцы превратили в руины. Фотографии Севастополя, который тогда увидели советские солдаты, во вторник впервые опубликованы на сайте Министерства обороны. В оккупации выжили единицы. Если до войны в городе проживали 112 тысяч человек, то после нее осталось чуть более 2 тысяч.

"На северной стороне Севастополя за время оккупации немецкие изверги чинили издевательства, грабежи и насилия над мирным населением, при полном одобрении и по прямым указаниям командования немецких войск. Так из количества мирного населения 3000 человек на день освобождения Северной стороны, осталось жителей не более 10 человек", - сообщили в Минобороны.

Но помнят каждого. Вот уже 45 лет школьники несут свою вахту памяти в почетном карауле у вечного огня. А к Обелиску славы на Сапун-горе водят самых юных жителей города и рассказывают им о подвиге предков.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", город-герой Севастополь.