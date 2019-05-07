Зачем "грязную" нефть загрузили в трубопровод "Дружба"

Четверо подозреваемых в деле о загрязнении нефти арестованы в Самаре

Во вторник Самарский районный суд арестовал на два месяца четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". Ещё двоих объявили в розыск. Подозреваемые с целью сокрытия многократных хищений организовали закачку в трубопровод нефти, не отвечающей требованиям ГОСТа. По предварительным данным следствия, сумма ущерба составила не менее миллиона рублей.

В деле о грязной нефти появились конкретные подозреваемые. Следственный комитет называет имена, фамилии, должности. Все - генеральные директора или заместители руководителей нескольких компаний, которые в Самарской области занимались хранением, транспортировкой и продажей нефтепродуктов. Два человека объявлены в розыск, четверо по решению суда арестованы.

Расследование уголовного дела продолжается, по данным самарских СМИ, обыски ФСБ и Следственный комитет проводили ещё на нескольких предприятиях региона. Преступная схема могла выглядеть следующим образом - из нефтепровода сливали качественную нефть и продавали на НПЗ, под видом добытой частными компаниями. А чтобы скрыть воровство, в трубу закачивали загрязненную скважинную жидкость, содержащую хлориды. По данным СКР, первым пострадало нефтехранилище в селе Лопатино Самарской области, откуда суррогатное топливо попадало в тот самый магистральный нефтепровод "Дружба". Транзит сырья в Белоруссию и Европу был остановлен. Оперативно решать проблему пришлось на уровне правительства. Во вторник министр Александр Новак доложил Дмитрию Медведеву - по трубе снова идет чистая нефть.

"Четвертого мая с опережением плана на два дня кондиционная нефть поступила на Мозерский нефтеперерабатывающий завод в Республику Беларусь. Шестого мая началась прокачка кондиционной нефти в сторону узла учета Броды для поставок европейским потребителям. В ближайшее время ожидаем согласования на прокачку кондиционной нефти в сторону Польши. Так же в режиме продолжается прокачка кондиционной нефти в сторону порта Усть-Луга, и ожидаем ее поступление в порт утром 8 мая", - сказал Новак.

"Это такой плохой инцидент. Он в известной степени подрывает доверие к тому, как вообще работает система. Надо отладить все так, чтобы с точки зрения технологического контроля все было безукоризненно", - отметил Медведев.

Первые выводы сделаны: в ГОСТЫ, регламентирующие учет и контроль качества нефти, внесут изменения. Анализ сырья на содержание хлорорганических соединений уже проводится ежесуточно, а раньше это делалось раз в десять дней. Эксперты в области энергетики сходятся во мнении - необходимо усилить контроль на входе в трубу.

Один из очевидных рисков - утрата доверия иностранных потребителей к качеству российской нефти. Однако, по мнению экспертов, этого не произойдёт, если повода больше не давать.

Иностранные партнеры, в особенности Белоруссия, потребуют компенсаций за срыв поставок и, возможно, за порчу оборудования, вызванного примесями хлора. Что касается самой грязной нефти, ее возможно очистить и снова продать. Объемы некондиционного сырья оцениваются в 170 тысяч тонн.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".