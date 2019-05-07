Помпео неожиданно отменил встречу с Меркель. Германия обиделась?

В администрации США демарш главы Госдепа объяснили проблемами в сфере международной безопасности

Одной из самых обсуждаемых политических новостей стала внезапная отмена визита госсекретаря США в Германию. Майк Помпео собирался во вторник прилететь в Берлин, где у него были назначены встречи с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. Однако в последний момент передумал.

Самолет госсекретаря США уже давно должен был приземлиться в Берлине. Но довольствоваться журналистам приходится лишь утренними кадрами. На них Майк Помпео радостно покидает Финляндию. В неизвестном направлении. Точно не на встречу с Ангелой Меркель, передает "ТВ Центр".

"К сожалению, мы должны перенести встречи в Берлине из-за неотложных дел. Госсекретарь с нетерпением ждёт скорой встречи в Берлине", - такое дипломатичное объяснение опубликовало посольство США в Берлине. Сам Помпео молчит и вообще куда-то пропал.

Неназванные члены немецкого правительства через Reuters пытаются сгладить углы. Агентство со ссылкой на источники сообщает: не то чтоб американский госсекретарь нашел дела важнее. Просто якобы образовались какие-то проблемы в сфере международной безопасности. Возможно, Сергей Лавров в ходе прошедшей встречи любезно предложил пересечь Керченский пролив с остановкой в Крыму? Или, по мысли немецких чиновников, международной безопасности угрожают довольные лица российского и американского дипломатов и такие обнадеживающие комментарии.

"Мы не обсуждали политические заявления, которые делаются публично для создания определенного эффекта, мы концентрировались на реальных делах", - заявил Сергей Лавров.

Кремль сделал еще более определенное заявление. "На 14 мая в Сочи намечены дополнительные переговоры Майка Помпео с Сергеем Лавровым, и это главное мероприятие. Уже по итогам этой встречи мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России", - отметил Дмитрий Песков.

Круг вопросов понятен: ядерная проблематика, Венесуэла, Украина, Сирия, Северная Корея. Часть этих тем Помпео собирался обсуждать и в Берлине. Впрочем, ключевая цель его несостоявшегося визита, считают политологи, попробовать еще раз надавить на немцев и заставить их отказаться от проекта "Северный поток-2". Для США этот российский газопровод - как кость в горле. Серьезное препятствие для поставок в Европу американского сжиженного газа. Берлин, вопреки всему, стоит на своем. Из последнего - депутаты Бундестага заявили, что готовы убеждать своих коллег из Дании в целесообразности строительства. На этом фоне у Майка Помпео должны были найтись крайне весомые причины для отказа от поездки в Германию.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".