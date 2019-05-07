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Заявление "Шереметьево" о работе спасателей при катастрофе SSJ-100

21:23
  • вторник
  • 07 мая 2019

Они прибыли на место происшествия спустя минуту после объявления тревоги

В аэропорту "Шереметьево" восстановили хронологию событий во время аварийного приземления самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся 5 мая.

Там подчеркнули, что командир воздушного судна после взлета доложил диспетчеру о возврате в аэропорт вылета по причине отказа радиосвязи. Позднее он сообщил и о потере автоматического управления лайнером.

В 18:30 произошла посадка самолета на ВПП 24С. Произошло возгорание воздушного судно. Сразу после этого руководитель организации воздушного движения объявил тревогу. Пожарные расчеты и спасатели аэропорта прибыли на место происшествия спустя минуту. Таким образом, они сделали это с опережением государственных нормативных требований, говорится на сайте воздушной гавани.

На самолете были выпущены аварийные трапы, производилась эвакуация пассажиров из самолета силами экипажа. В 18:35 спасатели вошли в горящий борт. Спустя 13 минут возгорание полностью потушили.

"Правовая и профессиональная оценка деятельности всех лиц, причастных к данному событию, будет дана Следственным комитетом России и Межгосударственным авиационным комитетом", - подчеркнули в "Шереметьево".

Ранее в интернете появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета. Командир воздушного судна сообщил о попадании молнии в борт. Повреждения он оценил, как серьезные, но не критические. По ходу переговоров он сообщил о потере автоматического управления самолетом.

До этого сообщалось, что к катастрофе могли привести сразу несколько ошибок пилотов. Это и решение лететь через грозовой фронт, и поспешная посадка - вместо того, чтобы максимально выработать топливо. И превышение путевой и вертикальной скорости снижения самолета - из-за чего и произошло слишком жесткое касание.

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