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Названы даты выпуска фильмов следующей трилогии "Звездных войн"

22:55
  • вторник
  • 07 мая 2019

Также объявлено о переносе премьер "Аватара"

Компания The Walt Disney объявила, когда собирается выпустить новые эпизоды "Звездных войн". Премьерный показ первого фильма состоится в декабре 2022 года. Затем будут показаны еще два эпизода очередной трилогии.
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Их выходы запланированы на 2024 и 2026 годы. Названия картин пока держатся в секрете.

Кроме того, в компании объявили, что премьеры сиквелов фильмов "Аватар" сдвигаются. Так, фильм "Аватар 2" начнут показывать в кинотеатрах мира 17 декабря 2021 года, а не 18 декабря 2020-го, как обещали ранее. Третья часть выйдет на экраны не в 2021, а в 2023-м, четвертая - в 2025 вместо 2024, передает ТАСС.

Ранее в Сети появился первый тизер-трейлер девятого эпизода кинофраншизы "Звездные войны". Он получил название "Восхождение Скайуокера". Фильм выйдет в декабре 2019 года.

Первая часть фильма "Аватар" вышла в 2009 году. Ее режиссером был Джеймс Кэмерон. Он же является создателем продолжений этой истории.

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