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"Бессмертный полк" объединил миллионы людей со всего мира

08:45
  • среда
  • 08 мая 2019

К памятной акции присоединились жители Польши и Кипра

В преддверии 9 мая всё больше людей в самых разных странах присоединяются к акции "Бессмертный полк". Об этом сообщает "ТВ Центр".

В столичных центрах "Мои документы" готовятся к акции "Бессмертный полк"
Как прошел "Бессмертный полк" за рубежом

В Варшаве участники шествия собрались на военно-мемориальном кладбище, где похоронены более 22 тысяч воинов, освобождавших Польшу от нацистских захватчиков. С георгиевскими ленточками, приколотыми на груди, и фотографиями своих героев - солдат и офицеров - люди проследовали к обелиску и возложили там цветы. На Кипре колонны с портретами фронтовиков выходят на улицы уже несколько лет подряд. В этом году акция впервые состоялась в Никосии.

В российских городах завершаются последние приготовления к парадам и торжественным маршам, которые пройдут 9 мая. На репетиции в Ростовской области, в Новочеркасске копию Знамени Победы впервые пронесли военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии. В мае 1945 года в её состав входил 756-й полк, штурмовавший Берлин. Его бойцы - Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили на куполе Рейхстага флаг, ставший символом победы в Великой Отечественной войне.

В Новосибирске генеральный прогон состоялся вечером - строевой шаг отрабатывали военнослужащие, курсанты, сотрудники Росгвардии и МЧС. В этом году впервые в механизированной колонне едет бронеавтомобиль "Тайфун-К".

Более 1300 участников парада маршировали на центральной площади в столице Башкирии. Вслед за пешими колоннами проследовали боевые машины во главе с легендарным Т-34. Генеральная репетиция собрала сотни зрителей.

Как прошла генеральная репетиция Парада Победы в Москве

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