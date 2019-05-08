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Лесные пожары в Сибири добрались до населенных пунктов (видео)

08:44
  • среда
  • 08 мая 2019

Режим ЧС действует в Курганской области, Забайкальском крае, а также в нескольких районах Амурской и Иркутской областей

Площадь природных  пожаров в Иркутской области за прошедшие сутки  увеличилась в два раза, передает "ТВ Центр". В среду еще в двух районах объявлен режим ЧС. Леса полыхают всего в нескольких километрах от населенных пунктов. Густой дым затрудняет движение по федеральной трассе в сторону Ангарска. На опасных участках дежурят сотрудники ГИБДД,  они призывают водителей снизить скорость и быть предельно внимательными.

Сложная ситуация  сохраняется  в Курганской области, где пожары охватили территорию 13,5 тысячи гектаров. Огонь там также вплотную  подошел к населенным пунктам.  В тушении задействована авиация, в том числе самолет-амфибия Бе-200, Ил-76 и противопожарные вертолеты Ми-8.

Режим чрезвычайной ситуации действует на всей территории Курганской области, Забайкальского края, а также в нескольких районах Амурской области. В Сибири и на Дальнем Востоке для мониторинга ситуации военные используют беспилотники.  Работу спасателей  осложняет аномально теплая и сухая погода - в предстоящие выходные на Урале и в центральных  регионах России  синоптики обещают 30-градусную жару.

Видео сильнейших природных пожаров в России

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