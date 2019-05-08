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"В вас живет дух победителя": жители Сирии поздравляют россиян с Днем Победы

09:07
  • среда
  • 08 мая 2019

Российские военные раздали георгиевские ленточки в Алеппо

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят и в Сирии.  В Эс-Сувейде, Хомсе  состоялись шествия "Бессмертного полка". А в Алеппо российские военные раздали местным жителям георгиевские ленточки. К празднику Российский центр по примирению  также организовал дополнительную гуманитарную акцию.
"Бессмертный полк" объединил миллионы людей со всего мира

Очередной гуманитарный конвой прибывает в бедный, разрушенный район Алеппо, где помощь ждут больше всего. Вместе с раздачей продуктов и хлеба сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон взяли на себя ещё одну важную миссию.

"Также эта акция приурочена к предстоящему Дню Победы. Поэтому раздаём в ходе акции георгиевские ленточки. Люди рады нашему прибытию. С теплотой к нам относятся. Получают продуктовые наборы и георгиевские ленточки", - заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии в провинции Алеппо Руслан Воронин.

Люди интересуются, что за праздник отмечают в России 9 мая. Но есть и те, кто прекрасно знает, что значит для русских людей День Победы.

"Я учился в СССР. Я помню, как празднуют русские люди День Победы. Это большой праздник для вас. Сегодня Россия помогает Сирии. Мы благодарим вас! Вы сохраняете мир!" – сказал житель Алеппо Алек Буара.

Людей с черно-оранжевыми лентами на улицах Алеппо становится все больше. Волонтеры из русской общины также раздают символы победы.

"Это георгиевская ленточка - символ победы! Чёрный цвет - порох. Оранжевый - пламя. Ленточку нужно носить у сердца", - рассказывает одна из девушек-волонтеров местной жительнице. "Поздравляю всех вас с праздником! Мира и добра!" – отвечает женщина.

В футболке с надписью "Я правнук победителя" и георгиевской ленточкой на футболке - маленькая Ясмин. Родилась в Сирии. О России знает по рассказам мамы, как и о войне, случившейся много лет назад.

"Мне мама рассказывала, что Вторая мировая война - самая страшная война в мире. Люди должны знать и помнить о подвигах наших бабушек и дедушек. Я не хочу, чтобы эта война повторялась. Они отдали свои жизни, чтобы мы жили в порядке", - сказала Ясмин Шхала.

К необычной акции присоединяются прохожие. Некоторым даже не нужно объяснять, что такое победа.

"Я знаю, что во Второй мировой войне вы боролись с немецкими захватчиками и победили их. Сегодня в нашей стране похожая ситуация. С вашей помощью мы выстоим. В вас живет дух победителя!" – заявил мужчина.

Тысяча георгиевских ленточек разлетелась моментально. К международной акции присоединилась ещё одна страна.

Наш День Победы в Сирии не останется незамеченным. Российские военные готовятся к параду на авиабазе Хмеймим, представители русской общины пройдут в "Бессмертном полку" во многих городах арабской республики: Дамаске, Латакии, Алеппо. Количество и масштаб не имеют значения. Здесь действительно главное - участие.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.

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Акции георгиевские ленточки
Акции георгиевские ленточки
Акции георгиевские ленточки
Акции георгиевские ленточки
Акции георгиевские ленточки
Акции георгиевские ленточки
Акции георгиевские ленточки
Акции георгиевские ленточки
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