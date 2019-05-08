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Сдавайте билеты: сбежавшая со скандалом из театра Самбурская обратилась к зрителям

08:41
  • среда
  • 08 мая 2019

Актрису возмутил новый режиссер

Настасья Самбурская объявила, что покинула Московский драматический театр на Малой Бронной. Актриса даже отказалась доработать сезон.

В своем уходе она обвинила нового режиссера Антона Яковлева. "Это свинство, я провела там 10 лет, пришёл приглашённый режиссёр и начал вести себя как боженька", - написала Самбурская в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим.Ред.). 

Актриса объяснила, что заранее оповестила руководство театра о намерении уйти из труппы. Настасья не хотела подводить зрителя и попросила дать ей возможность доиграть сезон. Сразу же после этого Яковлев вывел Самбурскую из состава.

Звезда театра обиделась и заявила, что больше не переступит порог заведения. "Заходить в стены Театра после такого неуважительно отношения в мою сторону я больше не желаю. Ни одного спектакля больше со мной на Бронной не будет. Сдавайте пожалуйста билеты", - призвала Настасья. 

Самбурская пришла в труппу Театра на Малой Бронной после окончания ГИТИСа. Она играла в пяти спектаклях: "Почтигород", "Формалин", "Кроличья нора", "Салемские ведьмы" и "Макбет". Кинозрителям актриса знакома по роли студентки Кристины Соколовской в сериале "Универ. Новая общага".

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