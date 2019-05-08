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Лавина на Алтае похоронила под собой семерых туристов

09:54
  • среда
  • 08 мая 2019

Две девушки выжили чудом

В горах Алтая погибли семеро туристов из Новосибирска. Группа, в состав которой входили девять человек, попала под лавину на Южно-Чуйском хребте ещё 6 мая, но известно об этом стало только сегодня, передает "ТВ Центр".

О том, что случилась беда, рассказали две девушки, они выжили. Сотовой связи в районе ЧП нет. И сообщить обо всем они смогли только когда добрались до ближайшего населённого пункта. Известно, что поход был зарегистрирован в МЧС, начинался от села Кош-Агач, и включал восхождение на ряд вершин, в том числе Металлург. Это был маршрут четвертой категории сложности.

Руководитель группы - опытный альпинист Николай Симонов, участник нескольких чемпионатов. В новосибирском отделении Федерации  спортивного туризма России уверены, что все туристы осознавали лавинную опасность, в горах сейчас как раз межсезонье, когда риск схода снега велик.  На поиски погибших направили вертолет МЧС.

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