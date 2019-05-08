На Австралию обрушилась сильнейшая за 40 лет песчаная буря (видео)

На 20 минут день сменила ночь

В австралийском городе Милдьюра неожиданно посреди дня наступила ночь. На северо-запад штата Виктория обрушилась сильнейшая песчаная буря, передает "ТВ Центр".

Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Город буквально погрузился во тьму. Кадрами природного апокалипсиса в соцсетях делятся очевидцы. И хотя длился он недолго – около 20 минут – автомобилисты не рискнули въезжать в облако песка, а предпочли переждать, припарковавшись на обочине. По словам местных жителей, это была сильнейшая буря за последние 40 лет.