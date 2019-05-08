Трамп "разбил в дребезги" дружбу США и Германии

Грубая и властная политика президента США не по нраву Германии

Дружбе США и Германии наступил конец, об этом свидетельствует внезапная отмена визита в Берлин госсекретаря США Майка Помпео.

К такому выводу пришел журналист немецкой газеты Suddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер. И без того непростые отношения Вашингтона и Берлина усложняет президент США Дональд Трамп, который вместо "умной дипломатии" использует "грубый тон" даже при спорах с союзниками. Бресслер выразил надежду, что после ухода Трампа отношения между странами наладятся, пишет газета "Известия".

"После вступления в должность Дональда Трампа многое из того, что еще недавно преподносилось как немецко-американская дружба, разбито вдребезги", - отметил журналист.

Ранее стало известно, что Помпео резко отменит свой визит в Германию, где у него были запланированы встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. Вместо Берлина он поехал в Багдад.