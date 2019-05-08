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Брошенную принцем Уильямом Кейт Миддлтон сняли в клубе с его другом

09:34
  • среда
  • 08 мая 2019

Герцогиня решилась наслаждаться жизнью

Кейт Миддлтон и принц Уильям живут в браке уже восемь лет. До этого они пять лет встречались. За годы отношений между парой не все было гладко. Принц Уильям дважды уходил от своей возлюбленной.
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В начале 2007 года поклонники королевской семьи узнали, что внук Елизаветы II снова бросил Кейт. Принц заявил, что отношения его душат и предложил Миддлтон расстаться в канун ее дня рождения. Это едва не сломало девушку.

Но Кейт, немного погоревав, взяла себя в руки и пустилась во все тяжкие. По данным Daily Mail, Миддлтон заявила друзьям, что после разрыва отношений она полна решимости "прожить жизнь на максимуме".

Девушка начала посещать увеселительные заведения. Папарацци даже сняли ее в 2 часа ночи у клуба с другом Уильяма Чарльзом Морсхедом. Тогда даже поползли слухи  о новом романе Кейт.

От назойливых нравоучителей она отмахивалась. "Я просто собираюсь наслаждаться жизнью, вот что я собираюсь сделать - прожить жизнь по максимуму", - повторяла Миддлтон.

Кейт не только веселилась во время разрыва, она еще проверила себя на выносливость. Миддлтон приняла участие в благотворительном соревновании с женской командой на лодках-драконах. Экипаж называл себя "элитной группой спортсменок, талантливых во многих отношениях, с убийственной внешностью, смело идущих туда, куда раньше не ходила ни одна девушка".

В конце концов, Уильям заметил, как изменилась Кейт и осознал свою ошибку. Он предложил Миддлтон начать все заново и с июня 2007 года пара больше никогда не расставалась. Позже герцогиня Кембриджская призналась, что считает время, проведенное в разлуке с Уильямом, очень ценным.

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