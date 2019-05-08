ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине предложили обложить границу с Россией ядерными минами

09:36
  • среда
  • 08 мая 2019

Однако для сдерживания "российской агрессии" Киев не может позволить себе "безумные траты"

На российско-украинской границе нужно заложить ядерно-минные заграждения, подобные тем, которые использовались во время холодной войны в Германии.  
Савченко боится быть подорванной

С такой инициативой выступил военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. "Каким образом эти мины попадут туда, попадут ли, правда это или нет — это держать в государственной тайне", - подчеркнул он.

Тем не менее, на Украине пока не идет работа по созданию ядерного оружия, пишет газета "Известия". На разработку бомб потребуются "безумные траты", а отдать под испытательный полигон свои земли не согласится ни одна область страны. Заморских территорий у Украины нет.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Пограничник на границе с Украиной
Пограничник на границе с Украиной
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.