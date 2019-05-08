На Украине предложили обложить границу с Россией ядерными минами

Однако для сдерживания "российской агрессии" Киев не может позволить себе "безумные траты"

На российско-украинской границе нужно заложить ядерно-минные заграждения, подобные тем, которые использовались во время холодной войны в Германии.

С такой инициативой выступил военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. "Каким образом эти мины попадут туда, попадут ли, правда это или нет — это держать в государственной тайне", - подчеркнул он.

Тем не менее, на Украине пока не идет работа по созданию ядерного оружия, пишет газета "Известия". На разработку бомб потребуются "безумные траты", а отдать под испытательный полигон свои земли не согласится ни одна область страны. Заморских территорий у Украины нет.