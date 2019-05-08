ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Иран выдвинул ядерный ультиматум Европе

09:42
  • среда
  • 08 мая 2019

Тегеран отказался от части обязательств в рамках СВПД

Иран выступил с ультиматумом по поводу ядерной сделки, передает "ТВ Центр". Как следует из письма президента страны Хасана Роухани, Тегеран частично приостановит соблюдение соглашения, если европейские участники в течение 60 дней не начнут действовать в интересах Тегерана в банковской и нефтяной сферах.

В этих секторах против Ирана действуют санкции, введенные  после одностороннего выхода из сделки США. Исламская республика намерена приостановить продажу урана и тяжелой воды в другие страны.

Читайте также:
Новости по теме
Ядерный взрыв
Ядерный взрыв
Хасан Роухани
Хасан Роухани
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.