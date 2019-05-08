Иран выдвинул ядерный ультиматум Европе

Тегеран отказался от части обязательств в рамках СВПД

Иран выступил с ультиматумом по поводу ядерной сделки, передает "ТВ Центр". Как следует из письма президента страны Хасана Роухани, Тегеран частично приостановит соблюдение соглашения, если европейские участники в течение 60 дней не начнут действовать в интересах Тегерана в банковской и нефтяной сферах.

В этих секторах против Ирана действуют санкции, введенные после одностороннего выхода из сделки США. Исламская республика намерена приостановить продажу урана и тяжелой воды в другие страны.