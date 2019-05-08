Поездка на шашлыки резко подорожала в этом году

Без крупных денег в кармане на природу лучше не выезжать

Шашлычный набор в России подорожал на 16% по сравнению с прошлым годом и теперь стоит 970 рублей.

В минимальный набор входят: порция шашлыка – в 2019 году за него придется отдать 320 рублей, мангал (420 рублей), шампуры (145 рублей) и жидкость для розжига (85 рублей).

Больше всего потратились на первомайские шашлыки жители Москвы, Московская, Свердловская и Челябинские области, а также республика Татарстан, пишет РИА Новости.