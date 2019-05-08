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Сюрприз с джакузи: вдова Кобзона угодила Моисееву с подарком

10:50
  • среда
  • 08 мая 2019

Певец нежился в теплой воде и наслаждался деликатесами

Подруги Бориса Моисеева подарили ему на 65-летие билет на самый большой лайнер в мире. Певец, утопая в роскоши, отправился в круиз по островам Карибского моря.

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Такой подарок музыканту преподнесли три его давние подруги, в том числе американка Адель Тодд и вдова Народного артиста СССР Нелли Кобзон. "Моисеева поселили в огромный люксовый номер с джакузи. Думаю, такой сюрприз им обошелся в несколько тысяч долларов. Естественно, ему все понравилось! Весь вечер наслаждался живой музыкой и изысканными деликатесами", - рассказал порталу "СтарХит" знакомый певца. 

Борис Моисеев отплыл на Карибы из Майами, где он бывает ежегодно. Там исполнитель "Голубой луны" отпраздновал свой юбилей в кругу друзей и близких. После праздника он много времени проводил на свежем воздухе. "Состояние Бори сейчас намного лучше. Смена обстановки ему явно не повредила. В Майами он старается выбираться каждый летний сезон", - сообщил собеседник портала. 

Ранее сообщалось, что Борис Моисеев, который закончил карьеру после инсульта, выпустил первую песню за несколько лет.

Отметим, что Адель Тодд, на которой Моисеев одно время собирался жениться, проживает в США, она занимается ювелирным бизнесом. Что касается Нелли Кобзон, то она с мужем поддерживала Моисеева после того, как его здоровье пошатнулось. Кобзон, в частности, устроил Моисеева в Центр реабилитации речи, где его учили говорить по слогам. 

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