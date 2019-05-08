Пассажирка горящего SSJ-100 погибла, пытаясь спасти детей

В Мурманске у нее остался 10-летний сын

Пассажирка самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот" Альбина Пилипчук пыталась спасти детей из горящего лайнера, но погибла.

Все пассажиры, сидевшие до 11-го ряда, смогли спастись. Мурманчанка Пилипчук сидела на девятом ряду. Она была уже практически у выхода, когда услышала детские крики позади. Будучи матерью, женщина не могла бросить их в беде, пишет telegram-канал Mash.

Однако, огонь был слишком сильным, а концентрация угарного газа – слишком высокой и Пилипчук не смогла выбраться назад. У женщины остался 10-летний сын. Ему еще не рассказали о смерти мамы. Мальчик думает, что она в больнице.

Альбина работала специалистом по связям с общественностью. В Москву прилетела по работе вместе со своей подругой Катей. Девушка до сих пор не может поверить в произошедшее.

5 мая в аэропорту "Шереметьево" при посадке загорелся пассажирский Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва-Мурманск. На борту находились 78 человек, включая членов экипажа. Погиб 41 человек.