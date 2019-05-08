Адвокат Фролова сделал заявление о дочери Началовой

Ситуация вокруг роскошных апартаментов в центре Москвы и 20 миллионов никак не уляжется

Бывший возлюбленный Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов не требовал никаких денег и имущества с наследников покойной, в частности, с ее 12-летней дочери Веры. Об этом сообщили в юридической фирме "Гуричев, Малинин и партнеры".

Несколько лет назад между Началовой и Фроловым началась судебная тяжба. Певице потребовались деньги на запись нового альбома и заграничный тур. Ради этого она решила продать Фролову часть московской квартиры, которая ей досталась от футболиста Евгения Алдонина, за 20 миллионов рублей. Пара оформила необходимые документы, однако спустя время Началова заявила, что никаких денег от Фролова так и не получила. Хоккеист в ответ начал утверждать, что певица просто хочет взыскать миллионы повторно.

Началова и ее тогдашний мужчина Вячеслав Кудря перенесли дело в Нижний Новгород, где последний работал судьей, перепродав долг нижегородской компании "Весенние инвестиции". Естественно Фролову это не понравилось, и он подал встречный иск об аннулировании этой сделки.

Судебные разбирательства были в самом разгаре, когда Началова умерла. Ее родственники начали опасаться, что долги и судебные тяжбы лягут на плечи маленькой Веры. Отец Началовой даже сказал, что "деньги закрыли глава" Фролову. В марте 2019 года суд встал на сторону Фролова.

7 мая в Москве состоялось очередное заседание по "квартире раздора". Столичные судьи постановили, что обращение в нижегородский суд было неправомерным и приостановили производство, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

"Информация о том, что Фролов требует денег с наследников певицы, в частности, с ее дочери Веры, не соответствуют действительности. Он никогда не обращался в суд с подобными исками", - отметил адвокат Антон Малинин, подчеркнув, что в суд Фролов обращался только по поводу аннулирования договора между Началовой и "Весенними инвестициями".