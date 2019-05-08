Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Участники церемонии в Александровском саду почтили память погибших минутой молчания

Память погибших в Великой Отечественной войне почтил Сергей Собянин. Он возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Георгию Жукову.

В начале церемонии военнослужащие вынесли четыре венка из еловых ветвей, украшенных цветами и опоясанных красными лентами, и установили их перед Вечным огнем. Церемония сопровождалась игрой оркестра Преображенского полка и маршем батальона почетного караула. После возложения цветов участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, передает АГН "Москва".

В церемонии в канун 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, члены столичного правительства, депутаты Мосгордумы, а также представители молодёжных организаций и религиозных конфессий. Участники почтили память погибших минутой молчания. После возложения венков торжественным маршем прошла рота Почётного караула.

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