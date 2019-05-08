ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

10:44
  • среда
  • 08 мая 2019

Участники церемонии в Александровском саду почтили память погибших минутой молчания

Память погибших в Великой Отечественной войне почтил Сергей Собянин. Он возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Георгию Жукову.

В начале церемонии военнослужащие вынесли четыре венка из еловых ветвей, украшенных цветами и опоясанных красными лентами, и установили их перед Вечным огнем. Церемония сопровождалась игрой оркестра Преображенского полка и маршем батальона почетного караула. После возложения цветов участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, передает АГН "Москва".

В церемонии в канун 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, члены столичного правительства, депутаты Мосгордумы, а также представители молодёжных организаций и религиозных конфессий. Участники почтили память погибших минутой молчания. После возложения венков торжественным маршем прошла рота Почётного караула.

Видео генеральной репетиции Парада Победы

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.