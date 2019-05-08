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"Жесть, мне страшно": Сибирь задыхается от лесных пожаров

11:40
  • среда
  • 08 мая 2019

Местные жители делятся в соцсетях страшными видео

Сразу в нескольких российских регионах бушуют природные пожары. За прошедшие сутки их площадь увеличилась в несколько раз. Самая сложная ситуация в Курганской, Амурской, Иркутской областях и в Забайкалье. Введен режим чрезвычайной ситуации. Усилена группировка спасателей – с огнём сейчас борются  больше шести тысяч человек. На помощь приходит и авиация. Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Натальи Тарасовой.

Больше видео природных пожаров в России

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