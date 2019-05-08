Лавров почтил память погибших в годы войны дипломатов

Как подчеркнул министр, дипломаты внесли особый вклад в общую победу над врагом

Дань памяти и уважения погибшим в годы войны дипломатам отдал Сергей Лавров. Глава нашего внешнеполитического ведомства возложил венки к мемориальной доске ветеранов в здании российского МИД.

Как подчеркнул Сергей Лавров, дипломаты внесли особый вклад в общую победу над врагом. Сегодня работа сотрудников МИД нацелена на то, чтобы нынешние и будущие поколения не забывали об ужасах войны и не допускали повторения тех страшных событий.

Видео генеральной репетиции Парада Победы в Москве

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен