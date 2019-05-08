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Шел мстить за братьев: история ветерана ВОВ Григория Ваганова

12:00
  • среда
  • 08 мая 2019

95-летний Григорий Иванович принимал участие во взятии Берлина

Поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных и близких – участниках Великой Отечественной войны – могут все желающие в центрах "Мои Документы". Материалы будут отсканированы и размещены в электронной книге памяти. К шествию "Бессмертного полка" в центрах госуслуг также помогут распечатать портреты. Участие в международном шествии памяти завтра примут миллионы людей и сами ветераны. Историю одного из участников войны смотрите в нашем репортаже.

Утро накануне главного праздника жизни подполковник запаса Григорий Ваганов встречает при полном параде.

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Портреты братьев и отца к шествию готовы. Пять лет подряд во главе колонны "Бессмертного полка" - семья Вагановых в полном составе. По мирным улицам Челябинска ветеран войны гордо несёт портреты своих героев. Официальные речи, парад. Это, как говорится, торжественная часть. Строй "Бессмертного полка" берёт за душу, как в далеком 1945 году.

"Чтобы не только помнили, но и чтили. Были такими, как мы, но даже и лучше нас", - сказал ветеран ВОВ Григорий Ваганов.

Ветеран Великой Отечественной войны ушел на фронт в числе миллиона воинов, которых отправила Челябинская область.

"У меня старший брат погиб под Киевом, второй - под Ленинградом. И я мстить буду. Пойду в партизаны. Мстители. Нет, Ваганов, нам как раз такие, как ты нужны. Знали математику высшую, знали электрику, топографию. Нам как раз такие надо, чтобы могли воевать на секретных электрических машинах", - рассказал он.

Видео: "Бессмертный полк" объединил миллионы людей со всего мира

С 1943 по 1945 год он командовал расчетом гвардейского миномета "Катюша". Прошел от Орла до Берлина. Вот эта медаль - первая - за участие в сражениях на Курской дуге. Другая – в боях за Киев, освобождение Польши, за взятие Берлина. Награда, которую лично прикреплял к гимнастерке маршал Рокоссовский, самая дорогая.

"Он говорит: "Молодец". И эту он из кармана вытащил и дал мне. То есть у меня документа нет", - заявил он.

За войну много всего было: страшного и героического. Передовые, гибель товарищей, контузия, госпиталь. И сколько бы не говорил о войне, Григорий Ваганов рассказывает о папе. Токаре-универсале, который на заводе "Колющенко" всю войну точил ракеты М-13. Как раз для "Катюш", на которых воевал родной сын.

"Мой отец, Ваганов Иван Федорович, он "Катюши" эти делал и ракеты точил, снаряды. А мне пришлось воевать. На "Катюшах". И я его спрашиваю, вот он, отец: "Почему ты мне только перед смертью сказал, что ты ракеты делал?" "А я, - говорит, - давал подписку 25 лет об этом не говорить", - показал Ваганов фото своего отца.

Танкоград, опорный край страны - историческое название Челябинска, появившееся во время ВОВ. Именно сюда эвакуировали большую часть тяжёлой промышленности. Отец и мать, которые, не щадя здоровья, трудились в тылу, его главные герои. И, конечно, два брата, которые погибли. Домой с фронта вернулся один Григорий. 9 мая в шествии Бессмертного полка подполковник запаса, 95-тилетний ветеран войны Ваганов понесет именно их портреты. Тех, кто не пожалел жизни ради мирного неба.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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