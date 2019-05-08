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Ядерная бомба или нефть: Иран поставил Европе ультиматум

12:09
  • среда
  • 08 мая 2019

Тегеран ответил на провокации США

Иран возобновит обогащение урана, если участники ядерной сделки не выполнят свои обязательства. С таким ультиматумом выступил президент Исламской республики Хасан Роухани. Тегеран частично приостановит соблюдение соглашения, если европейские участники в течение 60 дней не начнут действовать в интересах Ирана в банковской и нефтяной сферах.

С ответными мерами на односторонний выход США из иранской ядерной сделки Тегеран ждал ровно год. Наконец, президент Роухани официально объявляет - страна приостанавливает исполнение части обязательств. Действует исключительно в рамках соглашения, которое дает такую возможность. Иран на два месяца приостановит продажу обогащенного урана и тяжелой воды.

"У других участников сделки есть 60 дней на выполнение их обязательств, касающихся банковской сферы и вопросов торговли иранской нефтью. Если интересы Ирана не будут учтены в этот срок, мы приостановим соблюдение условий по обогащению урана и продолжим модернизацию тяжеловодородного реактора в Араке", - сказал Роухани.

Особо подчеркивается - Иран не выходит из сделки. Специалисты считают это, скорее, "дипломатическим демаршем".  Соблюден и порядок - письма направлены всем участникам соглашения. России, Китаю, Великобритании, Германии и Франции. Для европейских партнеров это явный посыл: от слов, наконец, перейти к действиям. Сделку они сохранить намерены, но вот с США отношения портить тоже не хотят.

"К сожалению, Европейский Союз и остальная часть мирового сообщества не смогли  противостоять давлению США. Поэтому Исламская Республика считает целесообразным пока прекратить выполнение некоторых своих обязательств, но будем действовать исключительно в рамках соглашения, которое дает нам такую возможность. Это шанс для других подписантов сделки принять необходимые меры и не думать, что достаточно лишь заявлений", - заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Все потому, что США грозят санкциями не только самому Ирану, пытаясь выдавить его с энергетического рынка. Ограничения сулят всем покупателям иранской нефти, в том числе и европейцам. В ход идут любые средства. Американо-иранский конфликт имеет все шансы выйти за дипломатические рамки.

Видео: Иран выдвинул Европе ядерный ультиматум

В Персидский залив направлена ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Абрахам Линкольн". Западные СМИ наперебой заявляют: Иран готовится атаковать американские позиции в Ираке. И вот уже госсекретарь Майк Помпео в последние минуты отменяет запланированный визит в Германию и летит в Багдад.

"Причина, по которой я туда направляюсь, это хорошо известные сообщения, которые указывают на то, что Иран повышает свою активность. Сигнал, который мы послали иранцам, надеюсь, предоставит нам возможности сдерживания, и иранцы дважды подумают об атаках на американские интересы", - сказал он.

Впрочем, все это, считают специалисты, не более чем демонстрация силы. Такое уже было, например, в истории с Северной Кореей.

"Вашингтон не извлёк уроков из иранской истории. Ни одно правительство Ирана не было свергнуто в результате внешнего давления. Напротив, в такие времена население всегда теснее сплачивалось вокруг властей.  Действия Трампа могут усугубить ситуацию в регионе, до сих пор не оправившемся от авантюрной политики Буша-младшего", - говорится в заметке Handelsblatt.

И это, действительно, лишь накаляет и без того непростую обстановку в регионе. Ситуацию сегодня наверняка обсудят глава иранской дипломатии и наш министр Сергей Лавров на переговорах в  Москве.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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