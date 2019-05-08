Что происходит на Украине в преддверии смены власти

Последние дни своего президентства Петр Порошенко решил посвятить ретроспективе своих успехов

В Киев прибыл представитель Госдепартамента США Джордж Кент. Он намерен обсудить с украинским правительством отношения с Россией, а также политические и экономические реформы.

Последние дни своего президентства Петр Порошенко решил посвятить ретроспективе своих успехов. И не беда, что в обществе прекрасно понимают - большинство из них мнимые. Главное, облечь все в красивую обертку, наверное, так уходить будет легче. Вот и судебная реформа, хотя и провалилась, по мнению Порошенко - удалась.

"Сегодня ни у кого в стране уже не возникает вопросов, что принципы верховенства права, принципы демократии, принципы свободы, принципы компетентности, независимости, неангажированности - это те основы, на базе которых сформирована наша новая судебная система", - сообщил он.

А ведь буквально три недели назад президент Украины на экстренном заседании Совета национальной безопасности призывал проанализировать работу и устроить переаттестацию судей - по сути, разогнать всех, после того, как административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка олигарха Игоря Коломойского. Зато другие решение украинской Фемиды подобной реакции не вызывают.

Так, накануне был продлен срок ареста главному редактору портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Под стражей он останется до 22 июля. А 15 мая исполнится год, как журналист находится в тюрьме лишь за то, что выполнял свои профессиональные обязанности, но был обвинен в госизмене.

Защиту страны нынешние киевские власти вообще понимают весьма своеобразно - воюют с журналистами и собственными гражданами в Донбассе. И не перестают во всех проблемах видеть руку Москвы. Президент Порошенко подписал Указ "О мерах по укреплению обороноспособности государства". И все они, в конечном счете, направлены на противостояние мифической агрессии со стороны России. Неудивительно, что украинские эксперты тут же разразились соответствующими комментариями.

"Кто вам запрещает подготовить места для установки ядерных минных заграждений вдоль границы России и Украины? Это было бы эффективным средством для "сдерживания российской агрессии", - сказал эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

Российскую агрессию Киев уже пытался сдерживать с помощью военного положения, которое ввел после собственной провокации в Керченском проливе. Особый статус продлился в отдельных регионах страны в течение месяца и был отменен. В обществе до сих пор задаются вопросом, что это было.

"Мне кажется, то, что произошло - это такая насмешка над Украиной, потому что, к сожалению, никто это серьезно не воспринимал. И в первую очередь те органы, которые должны были это исполнять. Почему так происходит на Украине? Потому что президент Порошенко и его команда взяли для риторики террор. Это недопустимые высказывания в мировом сообществе. С этим не шутят. Риторика Порошенко постоянно концентрировалась на агентах Кремля, на руке Москвы. Она заключалась в поисках врагов", - прокомментировала Надежда Савченко.

Она сама почти год провела в тюрьме по обвинению в терроризме. По мнению следствия, она хотела взорвать купол Верховной Рады и устроить покушения на украинских политиков. Теперь Савченко заявляет, что готова работать в правительстве нового президента министром обороны или иностранных дел. Но на прямой вопрос, была ли идея теракта в Раде, отвечает: если бы хотела бы устроить взрыв, то устроила бы.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".