"Новые песни Победы": москвичей пригласили на концерт патриотических песен

Со сцены на Поклонной горе прозвучат музыкальные произведения молодых авторов

Масштабный концерт "Новые песни Победы" пройдёт 10 мая на Поклонной горе. Со сцены прозвучат музыкальные произведения молодых авторов, передает "ТВ Центр".

Концерт проходит в рамках композиторского марафона "Одна на всех Победа". Участниками станут лауреаты легендарного российского музыкального конкурса "Красная гвоздика". Старейший в России фестиваль песен патриотической тематики проходит с 1972 года. На праздничной сцене выступят лауреаты разных лет.