ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Новые песни Победы": москвичей пригласили на концерт патриотических песен

12:55
  • среда
  • 08 мая 2019

Со сцены на Поклонной горе прозвучат музыкальные произведения молодых авторов

Масштабный концерт "Новые песни Победы" пройдёт 10 мая на Поклонной горе. Со сцены прозвучат музыкальные произведения молодых авторов, передает "ТВ Центр".

Концерт проходит в рамках композиторского марафона "Одна на всех Победа". Участниками станут лауреаты легендарного российского музыкального конкурса "Красная гвоздика". Старейший в России фестиваль песен патриотической тематики проходит с 1972 года. На праздничной сцене выступят лауреаты разных лет.

Новости по теме
Фестиваль песен патриотической тематики
Фестиваль песен патриотической тематики
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.