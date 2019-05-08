Прививка патриотизма: в Москве бесплатно покажут военные фильмы

Акция продлится до 10 мая

Новые фильмы о подвигах советских солдат бесплатно покажут на больших экранах в Москве в рамках фестиваля "Дни военно-исторического кино". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Акция проходит впервые. Она продлится до 10 мая. Все желающие смогут посмотреть фильмы "Т-34", "Война Анны", "Собибор", "Спасти Ленинград", "Коридор бессмертия" и "Крик тишины". Специальными гостями кинопоказов станут ветераны. Расписание сеансов можно найти на сайтах площадок фестиваля Центра международной торговли и Музея Победы.

"Это, я думаю, очень такая хорошая прививка патриотизма и любви к Родине. Это не простые показы лучших отечественных военно-исторических фильмов, но еще и встреча с ветеранами, с создателями фильмов, тем самым и сам процесс, и сам кинопродукт становится ближе, понятнее для в основном молодого поколения, на которое и рассчитан этот фестиваль", - сказал директор Музея Победы Александр Школьник.