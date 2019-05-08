"Душа болит": Гузеева откровенно рассказала о своем заболевании

Смерть матери стала тяжелым испытанием для телеведущей

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась, что она впала в глубокую депрессию после смерти ее матери в октябре прошлого года.

По словам Гузеевой, мама была ей не только родным человеком, но и близким другом. После ее смерти ведущая "Давай поженимся!" потеряла интерес к работе и семье. "Слезы душат. Душа болит", - рассказала она.

Из-за свалившегося на ее голову горя телеведущая стала причинять себе физический вред. Депрессия могла бы закончиться трагически, если бы Лариса Гузеева не обратилась за помощью к специалистам. Сейчас она работает с тремя психологами и постепенно залечивает свою душевную рану.

Следуя наставлениям врачей, Гузеева прошла девятидневный курс омоложения в крымской клинике и покрасила волосы в светлый цвет. Впрочем, боль утраты по-прежнему дает о себе знать. "Ну, перекрасила я цвет волос и что? Все равно больно! Чувствую: мне из этого не выкарабкаться. И никто не сможет помочь", - цитирует актрису "СтарХит" со ссылкой на материалы "Тайны звезд".