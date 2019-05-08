ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Душа болит": Гузеева откровенно рассказала о своем заболевании

11:19
  • среда
  • 08 мая 2019

Смерть матери стала тяжелым испытанием для телеведущей

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась, что она впала в глубокую депрессию после смерти ее матери в октябре прошлого года.

Давай разденемся: Гузеева поддалась "маразму" Волочковой
"Я даже о семье не мечтаю": диета не сделала Александра Семчева счастливым

По словам Гузеевой, мама была ей не только родным человеком, но и близким другом. После ее смерти ведущая "Давай поженимся!" потеряла интерес к работе и семье. "Слезы душат. Душа болит", - рассказала она.  

Из-за свалившегося на ее голову горя телеведущая стала причинять себе физический вред. Депрессия могла бы закончиться трагически, если бы Лариса Гузеева не обратилась за помощью к специалистам. Сейчас она работает с тремя психологами и постепенно залечивает свою душевную рану. 

Следуя наставлениям врачей, Гузеева прошла девятидневный курс омоложения в крымской клинике и покрасила волосы в светлый цвет. Впрочем, боль утраты по-прежнему дает о себе знать. "Ну, перекрасила я цвет волос и что? Все равно больно! Чувствую: мне из этого не выкарабкаться. И никто не сможет помочь", - цитирует актрису "СтарХит" со ссылкой на материалы "Тайны звезд". 

Читайте также:
Главное сегодня
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.