Видео смертельного ДТП на трассе "Таврида"

"КамАЗ" прижал легковушку к барьерному ограждению и проехал так несколько метров

В Крыму на 147-м километре трассы "Таврида" столкнулись "КамАЗ" и легковой автомобиль Lada Largus, погибли два человека.

Водитель легковушки при совершении обгона выехал на встречную полосу, где его прижал к барьерному ограждению "КамАЗ". Грузовик по инерции проехал еще несколько метров, протащив за собой Lada Largus.

От легкового автомобиля практически ничего не осталось. Два человека погибли на месте. Водитель госпитализирован с тяжелыми травмами, пишет РИА Новости. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом бедра, костей таза, ушиб поясничного отдела позвоночника

По факту ДТП проводится доследственная проверка.