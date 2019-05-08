Пригожин испугался, что провал на "Евровидении" подкосит Лазарева

Продюсер выступил против участия певца в конкурсе

Продюсер Иосиф Пригожин заявил ТВЦ.RU, что он боится за певца Сергея Лазарева, который может провалиться на "Евровидении-2019".

Пригожин признался, что ему очень нравится Лазарев. По его словам, он талантливый и трудолюбивый, он любит свою профессию и целиком посвятил себя работе. Это заслуживает уважения, подчеркнул продюсер. Вместе с тем он выступает против участия Лазарева на песенном конкурсе в Израиле: "Я просто считаю, что при его статусе и при его сегодняшнем уровне популярности ему необязательно ехать на "Евровидение". Он уже всем все доказал".

Иосиф Пригожин отказался назвать артистов, которые могли бы поехать в Тель-Авив вместо Сергея Лазарева. "Оскорбительно будет, если я скажу, что есть достойнее и лучше [Лазарева]. Всегда есть люди разных категорий, у которых есть определенные таланты. Мы все время сравниваем людей, кто лучше, кто хуже. А все разные, нельзя сравнивать. Вот вы лучше журналист, чем Артур Гаспарян? Вы другой. То же самое и Сережа Лазарев. А то, что я сказал, что я против, чтобы он ехал на "Евровидение", это лишь из любви к нему, боясь, что, если он проиграет, это не будет хорошо", - объяснил продюсер.

ТВЦ.RU спросил Пригожина, может ли поражение на "Евровидении" ударить по самооценке Лазарева или подпортить его репутацию. "Я не могу сказать, - ответил Пригожин. - Просто я к нему очень хорошо отношусь. Он неконфликтный, он такой тихий, спокойный, достойный парень. Я желаю ему победы. Какое место он займет, неважно. Важно, чтобы он был доволен своим выступлением".

7 мая музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что Лазарев займет на "Евровидение" пятое или шестое место, поскольку на фоне других участников он выглядит довольно старомодно. "В 90-м году, наверное, можно было бы сказать, что Сережа мог бы просто побеждать с такой балладой", - сказал Соседов.

Напомним, "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая. Сергей Лазарев исполнит песню Scream. Ранее он показал кусок видео с первой репетиции в Израиле.