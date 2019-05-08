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Обнищавшие украинцы устроили истерику из-за резко подорожавшего лука

12:26
  • среда
  • 08 мая 2019

Власти советуют начать жарить редиску

На Украине резко подорожал лук. Эксперты бросились выяснять, почему так получилось, власти начали утверждать, что лук не очень-то и полезен, а простым жителям ничего не остается делать, как покупать овощи за баснословные деньги и тихо возмущаться.

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В марте 2019 года килограмм лука можно было купить за 18,5 гривны (около 46 рублей). В мае его стоимость возросла до 38-40 гривен за килограмм (почти 100 рублей).

По данным экспертов, резкий скачок цен на лук связан с тем, что власти на фоне низкого урожая продавали овощ за границу, а когда в самой Украине начался его недостаток - закупили его по высоким ценам. "Плохой урожай был не только у нас. Поэтому вырос спрос, конечно, подняли и цены", - рассказала аналитик аграрных рынков Маргарита Кучка.

Эксперты советуют украинцам перестать хаотично сметать лук с полок, поскольку это провоцирует рост цен, а просто снизить его потребление и переждать. "Уже произошло такое же с солью, гречкой, сахаром. Это обычная ситуация на рынке – несколько факторов накладываются, получаем краткосрочный дефицит", - объяснили специалисты.

В свою очередь власти принялись развенчивать миф о полезности лука, вместо него они предложили жарить зеленый лук, редис, пастернак или яблоки.

"Во времена, когда не было специй, лук был находкой, поскольку он делал пищу душистее. Но можно немного сэкономить и обогатить вкус блюд благодаря специям и зелени. Еще один вариант - пожарить редиску", - сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Цены на лук будут расти до июня, пока не появится первый урожай раннего лука, пишет "Обозреватель".

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