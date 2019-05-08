Загитова с коктейлем и в бикини взбудоражила народ

Фигуристка в отпуске

Российская фигуристка Алина Загитова после напряженного сезона ушла в отпуск. Девушка уехала на курорт.

Фотографии Загитова выложила в сторис своего официального Instagram, пишет "Газета.Ru". А фанаты спортсменки разместили копии фотографии на другой страницу, где набежало много восхищенных комментариев. "Аййй, какая огненная девочка", "Наша красотка отдыхает!", "Невероятно хороша!", - написали восторженные пользователи.

Фанаты вспомнили, что Загитова хотела провести отпуск в Окинаве, пишет интернет-газета "Дни.ру". Однако пейзаж не очень поход на Японию. Пользователи соцсетей предположили, что фигуристка отдыхает либо в Греции, либо в Марокко.