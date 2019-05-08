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Умер композитор Евгений Крылатов

13:04
  • среда
  • 08 мая 2019

Ему было 85 лет

В Москве на 86-м году жизни умер композитор Евгений Крылатов. Народный артист России известен как автор музыки к фильмам "Приключения Электроника", "Трое из Простоквашино" и другим киноработам.

О смерти музыканта сообщила ТАСС его дочь Мария Крылатова. По ее словам, отец скончался утром в больнице, у него была двусторонняя пневмония. О месте и времени прощания пока не сообщается.

Крылатов, кроме написания музыки к фильмам, работал с театрами – Малым и Театром киноактера, а также сотрудничал с поэтами Евгением Евтушенко и Робертом Рождественским.

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