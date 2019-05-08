Панин счел нелепостью пробежку Мерзликина по украинской границе

Звезда "Жмурок" вспомнил о разрушенных дорогах и грязи

Скандально известный актер Алексей Панин прокомментировал для ТВЦ.RU странную выходку своего коллеги Андрея Мерзликина, который пересек украинскую границу со стороны Молдавии и теперь может попасть в тюрьму на два года.

Алексея Панина возмутило внимание журналистов к хулиганскому поступку Мерзликина. "Займитесь, пожалуйста, разрушенными дорогами, займитесь, пожалуйста, чем-нибудь нужным в стране. Я сейчас проехал от Ярославля до Иванова. Разрушенная страна - в грязи, в г***, без дорог. Перестаньте устраивать какие-то нелепые информационные поводы по поводу каждого шага артиста или музыканта. Он пернул, вы уже на всю страну начинаете что-то обсуждать. Вам что, заняться нечем? Вы себя хоть поуважайте! Займитесь больными людьми, займитесь детьми, займитесь пенсионерами", - заявил актер в беседе с ТВЦ.RU.

Между тем молдавские пограничники всерьез отнеслись к поступку российского артиста. Как сказала глава пресс-службы погранполиции Молдавии Раиса Новицки, над Мерзликиным нависнет угроза штрафа в размере 2 тысяч долларов или лишения свободы на срок до 2 лет, если проверка покажет, что он нарушил государственную границу.

Пресс-секретарь пограничной службы Украины Олег Слободян, в свою очередь, заявил, что видео, на котором Андрей Мерзликин бегает по рапсовому полю, еще не доказывает вины россиянина. "Это может быть любое поле. То есть утверждать, что он находился именно на государственной границе, сейчас нет никаких оснований", - цитирует его РИА Новости. По словам Слободяна, актера ждет уголовная ответственность, если выяснится, что он действительно нарушил госграницу.

Как сообщалось ранее, Андрей Мерзликин выложил в своем Instagram видео, на котором он якобы пересекает украинскую границу по полю. "Въезд для меня запрещен, но я решил воспользоваться моментом", - написал актер.

Напомним, что в 2015 году министерство культуры Украины внесло Мерзликина и некоторых других российских деятелей культуры в "черный список" лиц, которые создают угрозу нацбезопасности страны.