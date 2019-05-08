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Отказ Путина поздравлять Зеленского с Днем Победы объяснил Песков

13:34
  • среда
  • 08 мая 2019

Российский лидер никогда не поздравлял Петра Порошенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не поздравил избранного президента Украины с Днем Победы.

Так получилось из-за того, что еще не прошла инаугурация, а Зеленский не вступил в должность главы государства. Песков отметил, что Путин никогда не поздравлял действующего президента Петра Порошенко с этим праздником, но при этом не забывал об украинском народе.

"Отношения между руководством страны никоим образом не должны проецироваться на давние родственные и братские отношения народов двух стран", - отметил Песков.

Спикер Кремля рассказал, что Путин не будет отдыхать в эти майские праздники. 9 мая он, возможно, примет участие в ежегодной акции "Бессмертный полк", пишет "Газета.Ru".

Ранее пресс-служба Кремля направила поздравления в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне главам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.

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