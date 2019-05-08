ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин сменил главкома ВМФ

13:23
  • среда
  • 08 мая 2019

Также назначен новый командующий Черноморским флотом

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота. Приказ президента зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Бывший главком ВМФ Владимир Королев завершил военную службу и переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию, передает ТАСС. Командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Александр Моисеев. Черноморский флот России возглавил вице-адмирал Игорь Осипов.

Шойгу поблагодарил Королева за службу. По словам министра, под руководством экс-главкома силы флота успешно боролись с международным терроризмом. Кроме того, после длительного перерыва они возобновили присутствие в Мировом океане, отметил Шойгу.

Главное сегодня
Адмирал Николай Евменов
Адмирал Николай Евменов
Адмирал Николай Евменов
Адмирал Николай Евменов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.