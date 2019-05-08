Путин сменил главкома ВМФ

Также назначен новый командующий Черноморским флотом

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота. Приказ президента зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Бывший главком ВМФ Владимир Королев завершил военную службу и переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию, передает ТАСС. Командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Александр Моисеев. Черноморский флот России возглавил вице-адмирал Игорь Осипов.

Шойгу поблагодарил Королева за службу. По словам министра, под руководством экс-главкома силы флота успешно боролись с международным терроризмом. Кроме того, после длительного перерыва они возобновили присутствие в Мировом океане, отметил Шойгу.