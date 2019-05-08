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"Вульгарная интрига": режиссер дал отпор оскандалившейся Самбурской

13:47
  • среда
  • 08 мая 2019

Яковлев отреагировал на обвинения уволившейся актрисы

Один из режиссеров Театра на Малой Бронной Антон Яковлев рассказал об ультиматуме, который актриса Настасья Самбурская поставила перед руководством во время своего ухода. 

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По словам Антона Яковлева, когда актриса решила покинуть труппу, он предложил ей до конца сезона сыграть в двух спектаклях из четырех. В остальных предлагалось задействовать Елену Николаеву. 

"Она сказала: либо все, либо ни одного. Совершенно идиотская ситуация", - сказал РИА Новости режиссер. Он отметил, что театр должен был заменить Самбурскую до начала нового сезона. "Это естественная производственная необходимость", - подчеркнул Яковлев, назвав заявление Самбурской "нелепой вульгарной интригой".  

Ранее стало известно, что Настасья Самбурская уходит из Московского драматического театра на Малой Бронной. Она пожаловалась, что Яковлев вывел ее из состава раньше времени, помешав доиграть сезон. Такой поступок актриса назвала "свинством". 

Добавим, что 32-летняя актриса участвовала в пяти спектаклях Театра на Малой Бронной: "Почтигород", "Формалин", "Кроличья нора", "Салемские ведьмы" и "Макбет". 

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