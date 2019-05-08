Названа причина смерти композитора Крылатова

Новость об уходе артиста для друзей и близких стала шоком

В среду не стало Евгения Крылатова. Знаменитый композитор скончался на 86-м году жизни. "Крылатые качели", "Прекрасное далёко" - его произведения знакомы каждому. Он написал мелодии более чем к 160 фильмам. Музыка Крылатова близка настолько, что уже кажется народной.

Его музыку - такую волшебную, проникновенную и легкую - знает любой ребенок. С ней, с его песнями собственно и ассоциируется у многих детство - любимейшие "Простоквашино", "Гостья из будущего", "Приключения Электроника". И давно уже никому не кажется случайным, что одна из самых знаменитых песен "Крылатые качели" перекликается с его фамилией. Стоило ему оказаться за роялем, как чувство полета ощущали все.

В жизни Евгений Крылатов и сам не раз испытал это волшебное чувство полета от творчества. Он родился в Пермском крае, в рабочей, далекой от музыки семье. Но играть на фортепиано начал еще ребенком, с восьми лет. Потом закончил Московскую консерваторию по классу композиции. И оказалось, он обладает удивительным даром - расслышать музыку в стихах. Благодаря ему, столько их зазвучало!

Одна из самых трогательных и нежных колыбельных на свете тоже написана им. Он не раз признавался, что создавал её, думая о маме (см. видео).

Впрочем, Евгений Крылатов писал не только песни - но и музыку ко многим известнейшим кинофильмам и сериалам. А еще им создано несколько балетов, произведений для симфонического оркестра. Совсем недавно, в феврале Евгений Крылатов отметил юбилей - 85 лет. И, несмотря на возраст, постоянно, каждый день - работал.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

Видео: "Мой герой. Евгений Крылатов"