Подробности гибели туристов при сходе лавины на Алтае

Из девяти человек выжили лишь двое

Спасатели приступили к поисковой операции в республике Алтай. В ней участвуют кинологи и два вертолёта. Семь человек стали жертвами схода лавины.

Десятки спасателей и кинологов отправляются к месту трагедии. Снега сошло столько, что поиски могут затянуться. Девять туристов вышли в горы в начале мая. Межсезонье - время, когда риск схода лавин особенно высок. Об опасности они знали. Знали и о сложности маршрута - четвёртая категория, требует серьезной подготовки. О предстоящем восхождении одна из участниц сообщила в соцсетях.

"Завтра выходим на маршрут. Добрались до Кош-Агача уже затемно, ночуем в доме". – написала она.

Руководил группой Николай Симонов - мастер спорта международного класса, знаток Алтая с опытом восхождений около 15 лет. Перед выходом отряд зарегистрировался в местном МЧС. Отправились от села Кош-Агач. Туда же должны были вернуться. Но при подъеме на вершину Металлург - высотой около четырех тысяч метров - участников экспедиции накрыла лавина.

"8 мая в ГУ МЧС поступила информация о том, что 6 мая в районе 11 часов по местному времени зарегистрированная туристическая группа из города Новосибирска в районе Южно-Чуйского хребта попала под лавину. В результате данной ЧС удалось выбраться двум, которые сегодня сообщили о данном происшествии", - заявил начальник Главного управления МЧС России по республике Алтай Бурлаков Андрей.

Семь участников экспедиции погибли. Две девушки - Наталья Антонова и Екатерина Полянская - спаслись и около двух суток провели в горах. Дозвониться до экстренных служб не могли - не было связи. Пострадавшие наткнулись на другую группу туристов и вышли к ближайшему селу. Следственный комитет выясняет обстоятельства трагедии.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".