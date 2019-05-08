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В крови покойного солиста The Prodigy нашли запредельное количество наркотиков

14:12
  • среда
  • 08 мая 2019

Точная причины смерти пока неизвестны

После проведенного вскрытия в крови покойного вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта обнаружили существенное количество алкоголя, кокаина, кодеина и других запрещенных и лекарственных веществ.

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Тем не менее, следствие пока не установило точных обстоятельств смерти музыканта. Коронер склоняется к самоубийству, однако собрано недостаточное количество доказательств, пишет РИА Новости.

"Мы никогда не узнаем точно, что происходило в его сознании в тот день. Именно поэтому я оставляю вердикт открытым", - сообщила следователь.

Тело вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта было найдено 4 марта в доме в графстве Эссекс. Музыканту было 49 лет. По предварительным данным, музыкант покончил с собой из-за расставания с женой Маюми Каи.

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