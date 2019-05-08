Лавров назвал неприемлемой ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Министр заявил об ответственности США за решение Ирана по СВПД

Россия и Иран будут искать пути сотрудничества в обход санкций США. Об этом заявил Сергей Лавров на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Глава МИД Исламской республики прибыл в Москву. В ходе переговоров министры обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки. Мохаммад Джавад Зариф привёз послание Владимиру Путину от президента Ирана Хасана Роухани.

Письмо президенту России от иранского лидера в Москву привез лично министр иностранных дел Исламской республики Мохаммад Джавад Зариф. В среду проходят его переговоры с Сергеем Лавровым. "Весьма и весьма своевременно", - отмечает наш министр в самом начале встречи.

"Нам, как я понимаю, в качестве главного вопроса предстоит обсудить неприемлемую ситуацию, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Ситуация, которая сложилась из-за безответственного поведения США, которые отказались от своих обязательств, закрепленных Советом безопасности ООН в соответствующей резолюции", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

С ответными мерами Тегеран ждал ровно год. Наконец, президент Роухани официально объявляет - страна приостанавливает исполнение части обязательств. Действует исключительно в рамках соглашения, которое дает такую возможность.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Матвея Шестакова.