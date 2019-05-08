Как Украина отметит День Победы

Большинство жителей страны по-прежнему считают главным праздником именно 9 мая

Владимир Путин поздравил с 74-й годовщиной Победы лидеров стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Украины. Глава нашего государства пожелал ветеранам Великой Отечественной войны доброго здоровья и долголетия, а гражданам Украины - мира и благополучия.

На Украине в среду отмечают День памяти и примирения. Президент Порошенко учредил его своим указом в 2015 году с целью, как сказано в документе, "достойного чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне". Однако, как показывают опросы, большинство жителей страны по-прежнему считают главным праздником именно День Победы - 9 мая.

"9 мая - это праздник, который нам дался со слезами на глазах наших дедов и прадедов. Поэтому 9 мая - это праздник святой. Я бы руки обломал тому, кто посягает на этот святой день. 9 мая мы должны отметить обязательно. Это дань уважения нашим ветеранам, тем, кто погиб. 74 года назад закончилась Великая Отечественная война. Для меня она и великая, и отечественная", - заявил нардеп Украины Нестор Шуфрич.

Завтра киевская организация ветеранов Великой Отечественной намерена провести шествие под лозунгом "Никто не забыт, ничто не забыто". В прошлом году в мероприятии приняли участие 350 тысяч человек. В этом ожидается не меньше. Как полагается, пригласили и президента страны, главу службы безопасности, министров. Но на участие представителей действующей власти не рассчитывают. Ведь это она постаралась сделать все, чтобы переписать историю, когда героями становятся националисты и пособники фашистов, а подвиг советского солдата всячески принижается.

Президент Порошенко в среду поздравил ветеранов в соцсети, на личное общение времени не нашел. Заявил, что уроки Второй мировой предостерегают мир от повторения катастрофы. При этом в собственной стране он уже стал президентом войны и, покидая пост, уже ничего не сможет изменить. Накануне подписал Указ "О мерах по укреплению обороноспособности государства". И все они в конечном счете направлены на противостояние мифической агрессии со стороны России. Неудивительно, что украинские эксперты тут же разразились соответствующими комментариями.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова.