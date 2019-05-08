"Единая Россия" возложила цветы к Могиле Неизвестного солдата

Еще одна церемония состоялась у памятника маршалу Георгию Жукову

Память погибших в Великой Отечественной войне почтил мэр Москвы Сергей Собянин. Он возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В церемонии приняли участие ветераны, члены столичного правительства, московские школьники, а также представители религиозных конфессий и молодёжных организаций. Участники почтили память погибших минутой молчания. После возложения венков торжественным маршем прошлая рота Почётного караула.

В памятных мероприятиях приняли участие и члены партии "Единая Россия". Отдавая дань уважения подвигу советского народа в борьбе с фашизмом, представители объединения возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата. Ещё одна церемония состоялась у памятника маршалу Георгию Жукову. В преддверии Дня Победы подобные акции проходят во всех регионах страны.