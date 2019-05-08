В Крыму открылся всероссийский слет "Внуки победы"

Потомки воинов-героев, чьи прадеды защищали Севастополь, поделились историями своих семей

Всероссийский слёт "Внуки победы. Севастополь", посвящённый 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, открылся в Крыму. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Потомки воинов-героев, чьи прадеды защищали Севастополь, поделились историями своих семей. Для участников слёта была организована специальная образовательная программа в Музейном историко-мемориальном комплексе "35-я береговая батарея". В День Победы они станут волонтёрами памятных мероприятий.

"На территорию города Севастополя прибыли ребята из 20 регионов нашей страны. Они примут участие в ключевых событиях, посвященных 75-летию освобождения города-героя Севастополя, также посетят достопримечательности города-героя и прикоснутся к земле, где их деды, прадеды, прабабушки воевали и защищали эту землю", - заявила руководитель проектов дирекции федеральных программ Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ксения Юрьева.