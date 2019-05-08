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"Чувство юмора меня подвело": Мерзликин о странной выходке на границе Украины

13:58
  • среда
  • 08 мая 2019

Актер объяснил свою нелепую выходку на поле

Актер Андрей Мерзликин прокомментировал свою пробежку по украинской границе во время поездки в Молдавию. 

Панин счел нелепостью пробежку Мерзликина по украинской границе
Нелегал Мерзликин сбегал на Украину через рапсовое поле (видео)

"Ничего, кроме любви к Украине, где живут мои близкие друзья и родственники, по которым сильно скучаю и жду с ними встречи, мой поступок не значит!" – написал Мерзликин в своем Instagram. 

По словам звезды "Бумера", он не уважает журналистов, которые пытались "словить хайп" на его видео.  

"Если все же мое желание пробежаться по цветущему полю Молдавии в сторону границы с Украиной, оказалось не совсем удачной шуткой, значит мое чувство юмора меня подвело. Возможно. Но вера в человечество - осталась!" - пошутил актер [орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ТВЦ.RU]. 

Как сообщалось ранее, Андрей Мерзликин выложил в своем Instagram видео, на котором он якобы пересекает украинскую границу по полю. "Въезд для меня запрещен, но я решил воспользоваться моментом", - написал актер, которому в 2015 году запретили въезжать на украинскую территорию. 

Скандально известный актер Алексей Панин, комментируя поступок коллеги для ТВЦ.RU, заявил, что в стране есть более важные темы для обсуждения, чем пробежка Мерзликина.

Между тем молдавские и украинские пограничники пригрозили актеру уголовным наказанием, если выяснится, что он действительно нарушил государственную границу. 

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Актер Андрей Мерзликин
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