Собянин запустил проект "Москва - с заботой о ветеранах"

Помощь получат более 60 тысяч участников войны и тружеников тыла

В преддверии Дня Победы в столице запущен новый проект "Москва - с заботой о ветеранах". Об этом на своём сайте сообщил Сергей Собянин.

В эти дни сотрудники центров госуслуг "Мои документы" приходят в гости к ветеранам, поздравляют с Днём Победы и вручают им сертификаты на постоянное обслуживание на дому. Теперь, при необходимости, пожилым людям нужно просто позвонить по телефону и сотрудники МФЦ придут к ним домой, чтобы помочь решить множество бытовых вопросов, передает "ТВ Центр". Сергей Собянин отметил, что расширение обслуживания на дому - одно из главных направлений повышения качества жизни старшего поколения.